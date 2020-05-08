67 случая на превишена скорост в Сливен на 6 май

Сливен Медия преди 14 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 8

193 автомобила и 246 лица са проверени при операция на Пътна полиция на 6 май. Акцията е по линия на пътната безопасност с цел установяване на водачи, употребили алкохол, наркотици и неправоспособни и недопускане на пътни произшествия. Проверени са 193 автомобила и 246 лица.

Констатирани са 126 нарушения. Съставени са 11 акта, от които 1 за неправоспособност, 3 за техническа неизправност, 1 за застраховка Гражданска отговорност, 1 за неплатени глоби. Установени са 67 случая на превишаване на скоростта. Наложени са 48 глоби с фиш.