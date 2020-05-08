Главният прокурор се срещна с представители на българската академична общност

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 24

Главният прокурор на Република България Иван Гешев се срещна с доайените на българската академична общност – писателят акад. Антон Дончев, историците акад. Георги Марков и Константин Косев и издателят и публицист Иван Гранитски.

Главният прокурор запозна учените с приоритетите на прокуратурата за утвърждаване на върховенството на правото. Акцент в разговора бяха възможностите, с които българската научна общност може да бъде полезна в преодоляване последиците от актуалните предизвикателства във вътрешен и международен план.

Иван Гешев изрази благодарност към българските академици и за изразената от тяхна страна подкрепа в рамките на процедурата по избор на главен прокурор през 2019 г.