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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Главният прокурор се срещна с представители на българската академична общност

08 май 2020 10:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 24
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Главният прокурор на Република България Иван Гешев се срещна с доайените на българската академична общност – писателят акад. Антон Дончев, историците акад. Георги Марков и Константин Косев и издателят и публицист Иван Гранитски.

Главният прокурор запозна учените с приоритетите на прокуратурата за утвърждаване на върховенството на правото. Акцент в разговора бяха възможностите, с които българската научна общност може да бъде полезна в преодоляване последиците от актуалните предизвикателства във вътрешен и международен план.

Иван Гешев изрази благодарност към българските академици и за изразената от тяхна страна подкрепа в рамките на процедурата по избор на главен прокурор през 2019 г.

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