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Продължава кампанията за набиране на средства за подпомагане на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в борбата с Ковид-19

08 май 2020 11:03, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 19 минути, брой четения: 7
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Продължава кампанията за набиране на средства по разкритата сметка от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен в борбата с Ковид-19.

Банкова сметка:

 

Титуляр:

МБАЛ”Д-р Иван Селимински” АД Сливен

В лева

Банка:

ПИБ АД кл. Сливен

IBAN: BG92 FINV 9150 10BG N0AX 39

BIC : FINVBGSF

МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен, бул."Христо Ботев” №1

ЕИК 119502733 № по ДДС BG119502733

Изпълнителен директор : Д-р Васислав Петрониев Петров

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