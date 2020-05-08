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Библиотека "Зора" отваря врати отново

08 май 2020 12:47, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 41 минути, брой четения: 13
Библиотека

От 11 май 2020 г. /понеделник/ Библиотека „Зора” възобновява обслужването на читатели, при спазване на определени изисквания и с работно време от 9.00 до 17.30 часа.

Всички потребители трябва да влизат с маска, ще се допускат само по двама човека едновременно в зала. Върнатите от читатели книги ще престояват в петдневна карантина, преди да бъдат заети отново от друг .

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