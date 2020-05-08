Футболното първенство в България ще бъде възобновено на 5 юни

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Експертната работна група на Българския футболен съюз взе решение да възобнови първенството в първа лига на 5 юни, а тренировъчният процес - от средата на май.

Ако сезонът 2019/2020 приключи, финалите на българския Суперкупа трябва да се състоят на 22 юли, а началото на сезон 2020/2021 трябва да бъде дадено на 25 юли.