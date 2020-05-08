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Футболното първенство в България ще бъде възобновено на 5 юни

08 май 2020 12:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
Футбол

Експертната работна група на Българския футболен съюз взе решение да възобнови първенството в първа лига на 5 юни, а тренировъчният процес - от средата на май.

Ако сезонът 2019/2020 приключи, финалите на българския Суперкупа трябва да се състоят на 22 юли, а началото на сезон 2020/2021 трябва да бъде дадено на 25 юли.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com

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