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Областният управител на Видин иска помощ от армията

08 май 2020 16:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 35
Видин

Положението във Видин продължава да е много тежко. COVID-19 е превзел местната болница, а областният управител поиска незабавна, бърза помощ, включително и от армията.

Момчил Станков обясни, че персоналът на болницата е 450 човека, от тях 43-ма с положителни проби за COVID-19. Той моли Националния оперативен щаб, министъръ на здравеопазването и военния министър за незабавна помощ за дезинфекция на болницата.

Все още никой не е откликнал на призивите за лекари-доброволци, които да помогнат във Видин. Станков обясни, че се надява колеги лекари да дойдат и да помогнат.

Източник: БНТ

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