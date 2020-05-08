Областният управител на Видин иска помощ от армията

Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 35

Положението във Видин продължава да е много тежко. COVID-19 е превзел местната болница, а областният управител поиска незабавна, бърза помощ, включително и от армията.

Момчил Станков обясни, че персоналът на болницата е 450 човека, от тях 43-ма с положителни проби за COVID-19. Той моли Националния оперативен щаб, министъръ на здравеопазването и военния министър за незабавна помощ за дезинфекция на болницата.

Все още никой не е откликнал на призивите за лекари-доброволци, които да помогнат във Видин. Станков обясни, че се надява колеги лекари да дойдат и да помогнат.