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Ученици от ПГПЗЕ отбелязаха 75 годишнина от завършването на Втората световна война
Учениците от 9 и 10 клас от паралелките с изучаване на Руски език се включиха в конкурс, обявен от Руския културно-информационен център, в чест на 75-годишнината на победата над хитлеро-фашизма във Втората световна война. Конкурсът е за декламатори на произведения, посветени на втората световна война от руски автори. В конкурса се включиха Габриела Георгиева, Полина Въндева, Фиона- Мари Тотън, Стефания Стоянова и Десислава Маринова-дует, Виктория Кирова и Петър Тенев. Ръководени от учителя по руски език Анна Гандева, те декламират стихотворения на Борис Пастернак, Сергей Михалков, Едуард Асадов, Константин Симонов, Андрей Дементиев, Владимир Висоцки.Представиха се като истински актьори и се радват да споделят с вас своите изпълнения.
Честит празник 9 май. Без 9 май 1945 нямаше да има и 9 май 1950 година, когато Роберт Шуман оглася своята идея за обединена Европа.
https://youtu.be/PVibF82FPTQ Жди меня - Фиона
https://youtu.be/OrFDyIPkkoQ 10 десантный батальон-Мила
https://youtu.be/Ul_SoM-9NXU Нет войны-Виктория
https://youtu.be/Kb8Q-KEOURY Балада о Матери-Стефания и Десислава
https://youtu.be/MCA5VJDnrM0 Он не вернулся из боя-Петър
https://youtu.be/AYeyXZW9TyA Ложная тревога - Габриела
https://youtu.be/QAuTk4wtuxw Помню - Полина