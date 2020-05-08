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Екип на Военномедицинска академия започна цялостна дезинфекция във видинската болница
Екип на Военномедицинска академия започна цялостна дезинфекция във видинската болница "Света Петка", където броят на заболелите от СОVID-19 достигна 12 процента от числения състав, съобщиха от Общината.
Това става ден след като областният управител Момчил Станков отправи апел към Националния оперативен щаб и министрите на отбраната и здравеопазването за помощ и дезинфекция на видинската болница.
Екипът, който ще извърши текущата дезинфекцията във видинската болница, се ръководи от полковник доцент Андрей Галев от ВМА, национален консултант по инфекциозни болести и се състои от още двама дезинфектори.
Сградата ще се дезинфекцира със съвременни широкоспектърни препарати, като се очаква днес в рамките на 3-4 часа да бъдат обработени помещенията. След като екипът приключи работа, ще бъдат дадени указания как да продължи дезинфекцията в лечебното заведение.
Източник: Dariknews.bg
Снимка: pixabay.com