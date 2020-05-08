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Екип на Военномедицинска академия започна цялостна дезинфекция във видинската болница

08 май 2020 18:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 27
Covid-19

Екип на Военномедицинска академия започна цялостна дезинфекция във видинската болница "Света Петка", където броят на заболелите от СОVID-19 достигна 12 процента от числения състав, съобщиха от Общината.

Това става ден след като областният управител Момчил Станков отправи апел към Националния оперативен щаб и министрите на отбраната и здравеопазването за помощ и дезинфекция на видинската болница.

Екипът, който ще извърши текущата дезинфекцията във видинската болница, се ръководи от полковник доцент Андрей Галев от ВМА, национален консултант по инфекциозни болести и се състои от още двама дезинфектори.

Сградата ще се дезинфекцира със съвременни широкоспектърни препарати, като се очаква днес в рамките на 3-4 часа да бъдат обработени помещенията. След като екипът приключи работа, ще бъдат дадени указания как да продължи дезинфекцията в лечебното заведение.

Източник: Dariknews.bg
Снимка: pixabay.com

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