Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Обезвредиха "лимонка" в поделението в Долна Митрополия

08 май 2020 21:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 32
Лимонка

Екип от поделението в Долна Митрополия обезвреди ръчна отбранителна граната Ф-1, по-известна като "лимонка".

Боеприпасът е бил открит в частен имот в град Априлци, съобщи Министерството на отбраната.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС, архив

« предишнаследваща »


 