Обезвредиха "лимонка" в поделението в Долна Митрополия

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 32

Екип от поделението в Долна Митрополия обезвреди ръчна отбранителна граната Ф-1, по-известна като "лимонка".

Боеприпасът е бил открит в частен имот в град Априлци, съобщи Министерството на отбраната.