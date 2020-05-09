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46 са новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие

09 май 2020 08:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 28
Доц. Димо Димов

46 са новите случаи на коронавирус у нас -16 от тях са в София, в Ямбол - 11, Плевен - 7 нови случая, във Видин са 3, в Благоевград - 2, в Кърджали, Кюстендил, Монтана, Разград и Търговище има по един случай. 22 от тях са в болница.

Така общият брой на заразените в България до момента е 1911 души. Това стана ясно по време на редовния сутрешен брифинг от секретаря на Националния оперативен щаб доц. Димо Димов.

За деня са изследвани 1777 проби. Общо 56 105, което отнесено към 1 млн. от населението е 8015.

Снимка: Станимир Петков

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