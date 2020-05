Минути за пътешествие: Мантон и лимонения фестивал

Сливен Медия преди 28 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 16

Жълто. И оранжево. Средиземно. Топло. Във Франция сте, но ви е италианско. Що е то? Това е Лимоненият фестивал и означава, че в периода 15 февруари – 3 март сте в най-топлото градче на Френската Ривиера с възможно най-италиански стил – Мантон. И така, любители на цитрусите, продължавайте да четете, за да усетите приятния тръпчив вкус в устата си, без да сте изяли дори един лимон.

Ще ви разкажем малко за градчето, което е домакин на фестивала. То неслучайно си е спечелило прозвището „бижу“ и то не само на Френската Ривиера, а за цялата страна. Сгушено в подножието на приморските Алпи, Мантон бавно, сякаш къща върху къща, се спуска към бреговете на Средиземно море. Близостта му с италианската граница и най-вече неговото очарование го прави привлекателен за Италия през 40-те години, когато за известен период дори успява да го присъедини към границите си.

Средиземноморският климат и съответно меката зима станали притегателна сила за болните от белодробни заболявания, които след излизането на книгата на английския доктор Джеймс Хенри Бенет “Winter and Spring on the Shores of the Mediterranean” започнали да почиват там. Малко по-късно средиземноморският климат и красивата природа привличат английските благородници и през XIX век те се стичат натам, за да избягат от тягостната и мрачна английска зима. Руснаците също не закъснели. Тази концентрация на заможни чужденци била решаваща за красивото малко градче, което се изпълнило със скъпи вили и хотели, построени от чуждестранните му почитатели. Много от тези луксозни сгради са част от днешния живописен пейзаж на града.

И като говорим за благоприятното климатично състояние на Мантон, си идваме на думата. Именно този изключителен микроклимат, на който се наслаждава града, пораждащ горещи лета и меки зими (заради протекцията на обкръжаващите го планини), е виновен за щастливото виреене на цитруси в Мантон. С това жълто-оранжево богатство не се учудваме, че градът е бил най-големият производител на лимони за Европа до 1930 година. Вече може да не е основният производител, но определено е „Лимонената градина на Средиземноморието” със своите безкрайни паркове и ботанически градини.

Мантон е толкова райски красив, че е успял да замести дори истинския рай за самата… Ева. Точно така, легендата за първия лимон стига до библейски времена. След изгонването на Адам и Ева на Земята, първата жена очевидно откъснала не само греховната ябълка, а и… най-съвършения лимон. И го отнесла със себе си. Когато Адам разбрал какво е сторила, изплашен (съвсем оправдано) от последствията от предишното ѝ деяние, я накарал да се отърве от лимона. Тя обаче трябвало да намери толкова красиво място, колкото самия Рай, за да го засади. И го намерила. Това били земите на днешния цитрусов град Мантон. Ева би била доволна да види какво се е случило с нейния лимон.

Буржоазните зимни посетители на Мантон от XIX век сякаш започнали да се отегчават, защото макар приказно красиво, спокойно и задоволяващо топло през зимата, градчето все пак било скучно. Жителите на града не можели да позволят богатите им туристи да се оттеглят и затова започнали да им организират уличен фестивал, който да ги държи развеселени точно преди да дойдат Великденските пости. Фестивалът привличал знатни личности и дори кралица Виктория го е удостоила лично. Тогава все още обаче цитрусите не присъствали на карнавала.

Изглежда, че фестивалът не бил достатъчен, за да задържи заможните чужденци и малко по малко те се оттеглили към планините за други буржоазни за времето дейности, като каране на ски например. И така, в началото на XX век градът останал само със своите по-скромни и бюджетни летни туристи.

През 1928-а един предприемчив хотелиер организирал в градината на хотел Ривиера изложба на цветя и цитруси, с която да разнообрази гостите. Тази малка изложба пожънала такъв успех, че управата на града видяла в това начинание потенциала на зараждащ се фестивал. Още на следващата година тази изложба вече била изкарана на улиците на Мантон, а от 1933-а официално се наричала „Фестивалът на лимоните“. И така до ден днешен.

Всяка година след хиляди творчески часове фестивалът оживява в жълто и оранжево, превъплъщавайки своите над 140 тона цитруси в определената за годината тема. За 2020-а това ще е Les Fêtes du Monde, или „Партита около света“.

Посетете Градината „Биовес“, която ще бъде завзета от слънчевите цветове на не толкова трайните цитрусови скулптури и декори, които ще бъдат изложени за посетителите на града. Това е традицията, запазила се от първата изложба в началото на миналия век.

В три от вечерите може да се наслаждавате на цитрусовата градина „Биовес“ под акомпанимента на различни магични звуци, игриви светлини, създаващи истинско шоу, и магични светлинни създания, подхранващи въображението ни. Светлина и звук превръщат мястото в „Градини от светлина“.

Всяка неделя е ден за парад! „Парадът на Златния плод“! Най-вече крайбрежната алея на Мантон се пълни с развълнувани граждани и посетители на града, защото пред очите им ще мине една цветна вихрушка от духови музиканти, танцьори и артисти. Всички те ще се суетят около парада на цитрусите, които гордо ще преминат по улиците под формата на огромни тематични скулптури.

„Нощните паради“ се случват в четвъртъците. Тихи през деня и шумни през нощта. Това са те. Тромпети и барабани оповестяват началото на вечерното шествие. Цитрусите излизат на улиците, музикантите започват да свирят, а нощното небе се оцветява в заря. По всичко личи, че е време е за парти.

И така, очевидно благодарение на Ева имаме възможността да посетим едно от най-красивите бижута на Франция, да се инжектираме с голяма доза витамин „Ц“ и да се забавляваме с втория по големина след този в Ница фестивал на Френската Ривиера. Този в Мантон обаче освен с много настроение е поръсен и с цитрусови стърготини.

Автор: Гергана Цанкова

Снимки