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22-годишен мъж без книжка помете 6 коли в Бургас
22-годишен неправоспособен шофьор беше задържан в Бургас, след като ударил няколко коли и избягал от местропроизшествието. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в морския град.
Инцидентът е станал около 06:00 ч. тази сутрин.
Мъжът е с отнета шофьорска книжка, посочиха от полицията.
Управлявал е джип "Мерцедес G". Водачът завивайки от улица "Константин Фотинов" по улица "Митрополит Симеон" губи управление над автомобила, блъска първата от паркираните в отсечката коли, странично блъска втората, удря третата в средата на купето, а тя от своя страна, измествайки се причинява материални щети на още три автомобила.
След допускане на пътния инцидент водачът на джипа напуска местопроизшествието, но е задържан от полицейските служители на улица "Райна Княгиня".
22-годишният водач на автомобила отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици. Задържан е за срок от 24 часа.
Направен е първоначален оглед на местопроизшествието. По случая в Първо Районно управление - Бургас е образувано досъдебно производство.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/22-godishen-myzh-bez-knizhka-pomete-6-koli-2225091
Снимка: pixabay.com