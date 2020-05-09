22-годишен мъж без книжка помете 6 коли в Бургас

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

22-годишен неправоспособен шофьор беше задържан в Бургас, след като ударил няколко коли и избягал от местропроизшествието. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в морския град.

Инцидентът е станал около 06:00 ч. тази сутрин.

Мъжът е с отнета шофьорска книжка, посочиха от полицията.

Управлявал е джип "Мерцедес G". Водачът завивайки от улица "Константин Фотинов" по улица "Митрополит Симеон" губи управление над автомобила, блъска първата от паркираните в отсечката коли, странично блъска втората, удря третата в средата на купето, а тя от своя страна, измествайки се причинява материални щети на още три автомобила.

След допускане на пътния инцидент водачът на джипа напуска местопроизшествието, но е задържан от полицейските служители на улица "Райна Княгиня".

22-годишният водач на автомобила отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици. Задържан е за срок от 24 часа.

Направен е първоначален оглед на местопроизшествието. По случая в Първо Районно управление - Бургас е образувано досъдебно производство.