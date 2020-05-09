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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 11.05-17.05.2020 г.

09 май 2020 19:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 29
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 11 до 17 май 2020 г.?

 

Краставици клас 1 – 1,59 лв. за кг.

Свински бут без кост от нашата витрина – 6,89 лв. за кг.

Ирландско краве масло – 2,99 лв. за 250 грама

Бира „Каменица“ – 1,87 лв. за 2 литра

Пилешко цяло бутче „Градус“ – 4,39 лв. за кг.

Кюфтета или кебапчета от свинско месо – 3,99 лв. за 480 грама

Филе „Елена“ – 24,49 лв. за кг.

Смядовска или Пиринска луканка – 21,69 лв. за кг.

Шпеков салам „Орехите“ – 4,49 лв. за 230 грама

Ябълки „Златна превъзходна“ клас 1 – 2,29 лв. за кг.

Кашкавал от краве мляко – 7,99 лв. за кг.

Сирене от овче мляко – 9,95 лв. за кг.

Сирене от краве мляко „Lacrima“ – 8,89 лв. за 700 грама

Кисело мляко „Верея“ – 0,89 лв. за кофичка

 

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

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