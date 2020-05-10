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Временно спират от продажба лекарство за хипертония

10 май 2020 10:32, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 45
Временно спират от продажба лекарство за хипертония

Фирма Майлан ЕООД временно спира продажбите на лекарственият продукт Олмесартан филмирани таблетки 40мг/12,5мг.х30. с международно непатентно наименование Олмесартан медоксомил хидрохлоротиазид.

Олмесартан на фирма Майлан съдържа две активни съставки, Олмесартан медоксомил е от групата лекарства, наречени ангиотензин II-рецепторни антагонисти. Той понижава кръвното налягане чрез отпускане на кръвоносните съдове.

Хидрохлоротиазид е от групата лекарства, наречени тиазидни диуретици (“отводняващи таблетки”). Той понижава кръвното налягане, като помага на организма да отдели допълнителното количество течност, като прави така, че бъбреците да отделят повече урина. Комбинираният лекарствен продукт се прилага по лекарско предписание, в случаите когато лечение само с Олместран не дава желания резултат.

Продуктът се спира временно от продажба считано от 13.04.2020г., заради недостатъчно производство и забавяне в продажбите.

Очаква се следващата доставка да бъде през месец октомври 2020г.

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