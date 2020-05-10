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Катастрофиралият със самолет милионер Пенчев: Трябва ми кръв, ще почерпя

10 май 2020 18:01, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 27
Катастрофиралият със самолет милионер Пенчев: Трябва ми кръв, ще почерпя

„Утре ще ми правят операция на гръбнака, обаче много рядка ми е кръвната група“. Това написа във фейсбук бизнесменът Ивайло Пенчев, чийто самолет в събота следобед падна на летище Лесново край София. Пенчев призова хората да дарят кръв, а той щял да почерпи.

Ето и целият му пост във фейсбук:

Мили хора,

утре ще ми правят операция на гръбнака, обаче много рядка ми е кръвната група А отрицателна. И в кръвната банка имало само 200-300 г.

Дет се вика три вампира да се чукнат с по едно малко.

Та молбата ми е някой ако може да източи някой грам за мое здраве пък аз ще почерпя.

Кръв точат на:

Братя Миладинови 112 днес до 3

Или утре сутрин

Благодаря !

И сега лекарката каза че всяка кръв е добре дошла, дори и да не е А-

На друг ще я прелеят.

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