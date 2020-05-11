Цитат на деня: Райнхолд Нибур

Сливен Медия преди 15 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 11

Боже, дай ми спокойствието да приема нещата, които не могат да се променят, куража да променя нещата, които мога, и мъдрост да видя разликата