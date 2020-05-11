Нарушено водоподаване в индустриялна зона Сливен

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 11.05.2020г.(понеделник) до 16.30 ч. ще бъде нарушено водоподаването в индустриялна зона Сливен.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.