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През последното денонощие заразените с Covid-19 са 26

11 май 2020 08:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 56
Доц. Димо Димов

26 са новозаразените с коронавирус в България, като 9 от тях са в болница. Това стана ясно на редовния сутрешен брифинг на Националния оперативен щаб.

16 от случаите са в София - 3 - във ВМА, 2 - в Пирогов, 1 - в Света София. Амбулаторни - 10. В Плевен има 3 нови случая, в Разград -3, Благоевград -2, във Видин и Пазарджик по 1.

Сред тях има и 5 деца, при които са доказани положителни проби.

5 са и новите случаи на заразени от медицинския персонал.

Общият брой на заразените с коронавирус у нас до момента е 1981 души.

Снимка: Станимир Петков

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