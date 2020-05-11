Хванаха 20-годишен от Сливен с наркотици

Сливен Медия преди 44 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 19

Притежание на наркотици е установено от полицейски служители на 8 май в град Сливен. Около 14,40 часа в квартал „Сини камъни“ е извършена полицейска проверка на 20-годишния Б.С. от град Сливен. В него е немерено пликче, съдържащо наркотично вещество. Б.С. е задържан за 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.