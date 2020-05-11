Хванаха неправоспособен водач в село Гавраилово

Сливен Медия преди 40 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 14

Неправоспособен водач, който вече има наложено административно наказание за управление на МПС е установен от полицейски служители в село Гавраилово. Проверката е извършена на 9 май в 22,15 часа. Спрян е лек автомобил „Пежо“, управляван от 23-годишния М.А. от село Чинтулово.

При проверката се установява, че М.А. е неправоспособен и вече има наложено наказание за управление на МПС. По случая е образувано бързо производство.