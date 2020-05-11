Мемориалният комплекс „Дом на доброто” в село Коньово отново отваря врати

Сливен Медия преди 28 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 15

Мемориалният комплекс „Дом на доброто” в село Коньово, както и всички новозагорски музеи, библиотеки и галерии отварят врати. Те са достъпни за посетители, след като Министърът на здравеопазването издаде днес заповед, с която разрешава посещенията на културните институции при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.