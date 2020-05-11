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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Зам.-областният управител Димитринка Петкова посети библиотека „Зора“
По повод 11 май, професионален празник на библиотечните специалисти, заместник областният управител на Сливен Димитринка Петкова посети Библиотека „Зора“ .Тя приветства екипа послучай празника , като отбеляза голямата роля и значение на библиотеките за подрастващите. Затова и нейният дар за празника бяха издания от поредицата „Златни детски книги“, а пожеланието й беше повече детски ръчичики да се докоснат до тях. Приветствие поднесе и председателят на НЧ „Зора 1860“ Минко Стефанов , който подари книгата „Страници от историята на село Калояново, Сливенска област“.