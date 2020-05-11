Зам.-областният управител Димитринка Петкова посети библиотека „Зора“

Сливен Медия преди 24 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 13

По повод 11 май, професионален празник на библиотечните специалисти, заместник областният управител на Сливен Димитринка Петкова посети Библиотека „Зора“ .Тя приветства екипа послучай празника , като отбеляза голямата роля и значение на библиотеките за подрастващите. Затова и нейният дар за празника бяха издания от поредицата „Златни детски книги“, а пожеланието й беше повече детски ръчичики да се докоснат до тях. Приветствие поднесе и председателят на НЧ „Зора 1860“ Минко Стефанов , който подари книгата „Страници от историята на село Калояново, Сливенска област“.

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