Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Зам.-областният управител Димитринка Петкова посети библиотека „Зора“

11 май 2020 14:57, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 24 минути, брой четения: 13
Библиотека

По повод 11 май, професионален празник на библиотечните специалисти, заместник областният управител на Сливен Димитринка Петкова посети Библиотека „Зора“ .Тя приветства екипа послучай празника , като отбеляза голямата роля и значение на библиотеките за подрастващите. Затова и нейният дар за празника бяха издания от поредицата „Златни детски книги“, а пожеланието й беше повече детски ръчичики да се докоснат до тях. Приветствие поднесе и председателят на НЧ „Зора 1860“ Минко Стефанов , който подари книгата „Страници от историята на село Калояново, Сливенска област“.

Снимки

Библиотека
« предишна


 