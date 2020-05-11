Военните унищожиха невзривен противотанков боеприпас в Ямболско

Сливен Медия преди 33 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 14

Специализиран екип от 42-ри механизиран батальон-Ямбол от състава на Втора механизирана бригада беше задействан на 10 май за обезвреждане на невзривен боеприпас, открит в землището на село Лозенец, област Ямбол, съобщиха от пресцентъра на Министерство на отбраната.

При направения оглед военнослужещите, под ръководството на капитан Димитър Дренски, са установили, че това е корозирал изстрел ПГ-9. При спазване на мерките за безопасност боеприпасът е унищожен.

Военнослужещите действаха на основание отправено искане от главния секретар на МВР и по разпореждане на командира на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов.

Гранатата ПГ-9 - в различни варианти, е основен боеприпас за 73 мм безоткатно оръдие СПГ-9 "Копие", прието на въоръжение през 70-те години на миналия век в Съветската армия и във войските на държавите от Варшавския договор. Продавано е и в много други страни по света.

Началната скорост на гранатата ПГ-9 е 435 м/с, а максималната - 700 м/с. Тя пробива хомогенна стоманена броня от 300 мм (ПГ-9В) или 400 мм (ПГ-9ВС).