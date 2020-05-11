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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ако сте избрали медицината. За кандидат студенти.

11 май 2020 17:40, Камен Едрев (Сливен НЕТ)
Излъчване: Сливен НЕТ преди 39 минути, брой четения: 12
МУ - Варна филиал Сливен

Вие сте младо момиче с мечти и амбиции? Насочили сте се към медицината?

Заповядайте при нас! Ние ще Ви подготвим за Вашата бъдеща професия!

Филиалът на Медицински университет - Варна в гр. Сливен Ви очаква!

 

 

Още информация можете да намерите тук:

http://mu-varna.bg/BG/AboutUs/Pages/info-studenti-sliven.aspx

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