Ако сте избрали медицината. За кандидат студенти.

Сливен НЕТ преди 39 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 12

Вие сте младо момиче с мечти и амбиции? Насочили сте се към медицината?

Заповядайте при нас! Ние ще Ви подготвим за Вашата бъдеща професия!

Филиалът на Медицински университет - Варна в гр. Сливен Ви очаква!

Още информация можете да намерите тук:

http://mu-varna.bg/BG/AboutUs/Pages/info-studenti-sliven.aspx