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Нарушено водоподаване в индустриялна зона Сливен

12 май 2020 07:49, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 12 минути, брой четения: 2

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 12.05.2020г.(вторник) до отстраняване на аварията ще бъде нарушено водоподаването в индустриялна зона Сливен.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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