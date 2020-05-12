Цитат на деня: Микеле Плачидо

Сливен Медия преди 18 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 19

Нито в една политика аз не виждам истински хуманизъм, а виждам идеи за индивидуален успех за сметка на останалите хора.