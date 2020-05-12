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Възобновяват се посещенията в Регионален исторически музей - Сливен

12 май 2020 12:30, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 43 минути, брой четения: 14
РИМ - Сливен

Ръководството на Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен Ви информира, че от 14.05. (четвъртък) музейните ни обекти ще отворят врати за посетители при спазване на изискванията за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.

Заповядайте в рамките на работното ни време!

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