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Сливен. Новини от източника. Последни новини

В България позволиха сватбите на открито

12 май 2020 18:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 23
Сватба

Сватбите на открито вече са разрешени. Това стана ясно след среща между премиера Бойко Борисов и ресторантьорството.

Те обаче ще могат да се провеждат само при спазване на всички мерки, определени в заповедта на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

По-рано стана ясно, че ДДС за сектора на ресторантьорството и развлеченията ще стане 9%.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pexels.com

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