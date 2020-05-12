В България позволиха сватбите на открито

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 23

Сватбите на открито вече са разрешени. Това стана ясно след среща между премиера Бойко Борисов и ресторантьорството.

Те обаче ще могат да се провеждат само при спазване на всички мерки, определени в заповедта на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

По-рано стана ясно, че ДДС за сектора на ресторантьорството и развлеченията ще стане 9%.