Главният прокурор на България Иван Гешев предлага от 15 до 20 години затвор за причиняване на смърт на пътя

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 44

Главният прокурор Иван Гешев предложи наказанието за причиняване на смърт на пътя след употреба на наркотици и алкохол да бъде от 15 до 20 години затвор или доживотен затвор и конфискация на моторното превозно средство.

Предложението е изпратено до министър-председателя, председателя на парламента и председателите на всички парламентарни групи.

"През 2015 г. бяха образувани 90 наказателни производства за шофиране след употреба на наркотици, а през 2019 г. техният брой нарасна до около 3000", коментира прокуратурата. В момента наказанието за причиняване на смърт на пътя след употреба на наркотици е от 3 до 15 години затвор.