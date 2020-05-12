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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Главният прокурор на България Иван Гешев предлага от 15 до 20 години затвор за причиняване на смърт на пътя

12 май 2020 18:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44
Прокуратура

Главният прокурор Иван Гешев предложи наказанието за причиняване на смърт на пътя след употреба на наркотици и алкохол да бъде от 15 до 20 години затвор или доживотен затвор и конфискация на моторното превозно средство.

Предложението е изпратено до министър-председателя, председателя на парламента и председателите на всички парламентарни групи.

"През 2015 г. бяха образувани 90 наказателни производства за шофиране след употреба на наркотици, а през 2019 г. техният брой нарасна до около 3000", коментира прокуратурата. В момента наказанието за причиняване на смърт на пътя след употреба на наркотици е от 3 до 15 години затвор.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: prb.bg

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