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Четири медицински сестри от Ямбол с награди за 12 май

12 май 2020 19:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 18
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Плакет с изображението на тракийската жрица Лесескепра и грамота получават четири медицински сестри от Ямбол по повод днешния им професионален празник. Регионалната колегия на медицинските сестри е удостоила с наградата Светла Илчева (едицинска сестра, отделение „Урология” – МБАЛ „Св. Пантелеймон”- Ямбол), Мария Добрева (операционна сестра, отделение „Урология” – МБАЛ „Св. Пантелеймон”- Ямбол), Донка Иванова (медицински лаборант, „ДКЦ-1” – Ямбол) и Галя Чуканова (рехабилитатор, ДСХ „Св. Архангел Михаил”- Ямбол).

Източник: Радио 999

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