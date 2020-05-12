Четири медицински сестри от Ямбол с награди за 12 май

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 18

Плакет с изображението на тракийската жрица Лесескепра и грамота получават четири медицински сестри от Ямбол по повод днешния им професионален празник. Регионалната колегия на медицинските сестри е удостоила с наградата Светла Илчева (едицинска сестра, отделение „Урология” – МБАЛ „Св. Пантелеймон”- Ямбол), Мария Добрева (операционна сестра, отделение „Урология” – МБАЛ „Св. Пантелеймон”- Ямбол), Донка Иванова (медицински лаборант, „ДКЦ-1” – Ямбол) и Галя Чуканова (рехабилитатор, ДСХ „Св. Архангел Михаил”- Ямбол).