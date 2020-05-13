Цитат на деня: Стоянка Мутафова

Сливен Медия преди 38 минути, брой четения: 1 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 1

Майната му. Винаги съм била на този принцип. Не страдам много за нищо, нито пък се радвам прекалено на хубавите неща. Май това е формулата да станеш столетник като мен. Нищо не си слагам на сърце.