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Цитат на деня: Стоянка Мутафова

13 май 2020 07:30, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 38 минути, брой четения: 1
Стоянка Мутафова

Майната му. Винаги съм била на този принцип. Не страдам много за нищо, нито пък се радвам прекалено на хубавите неща. Май това е формулата да станеш столетник като мен. Нищо не си слагам на сърце.

 

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