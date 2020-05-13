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Предстои нова гореща вълна

13 май 2020 08:31, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 35
Предстои нова гореща вълна

Предимно сухо и топло време ни очаква до края на седмицата. Нова вълна топъл въздух ще вдигне температурите и още в ранния следобед днес термометрите ще показват между 23 и 28 градуса. Сравнително по-топло ще е в западната половина на страната. Около крайбрежието ще е прохладно с температури на въздуха между 14 и 17 градуса, а на морската вода – с градус по-ниски.

В четвъртък и в петък ще е особено горещо. В следобедните часове в петък температурите ще гонят стойности, близки до летните - около и над 35 градуса в равнините и по поречието на Дунав. По-осезаемо захлаждане се очертава в началото на другата седмица с преминаването от север на юг на пореден студен атмосферен фронт.

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