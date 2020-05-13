Борисов отказа да приеме акциите на "Левски" от Божков

Сливен Медия преди 13 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 15

Премиерът отказа да приеме акциите. На този етап джиросаните до Борисов акции остават в Сашо Диков. Бъдещето им засега остава неясно. Спортният министър Красен Кралев също не се ангажира с това кой ще ги получи. Борисов няма желание да притежава акциите на ПФК "Левски" - съобщи той.

Отказвам да бъда куриер, коментира PR-a на министър-председателя Севдалина Арнаудова.

Начинът, по който предаването на акциите се случват, е обидно за феновете.

Вие се разхождате, обаждат Ви се и Вие носите акциите, това не е начинът, категорична беше тя.