Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Борисов отказа да приеме акциите на "Левски" от Божков

13 май 2020 09:39, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 13 минути, брой четения: 15
Борисов отказа да приеме акциите на "Левски" от Божков

Премиерът отказа да приеме акциите. На този етап джиросаните до Борисов акции остават в Сашо Диков. Бъдещето им засега остава неясно. Спортният министър Красен Кралев също не се ангажира с това кой ще ги получи. Борисов няма желание да притежава акциите на ПФК "Левски" - съобщи той.

Отказвам да бъда куриер, коментира PR-a на министър-председателя Севдалина Арнаудова.

Начинът, по който предаването на акциите се случват, е обидно за феновете.

Вие се разхождате, обаждат Ви се и Вие носите акциите, това не е начинът, категорична беше тя.

« предишна


 