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Борисов отказа да приеме акциите на "Левски" от Божков
Премиерът отказа да приеме акциите. На този етап джиросаните до Борисов акции остават в Сашо Диков. Бъдещето им засега остава неясно. Спортният министър Красен Кралев също не се ангажира с това кой ще ги получи. Борисов няма желание да притежава акциите на ПФК "Левски" - съобщи той.
Отказвам да бъда куриер, коментира PR-a на министър-председателя Севдалина Арнаудова.
Начинът, по който предаването на акциите се случват, е обидно за феновете.
Вие се разхождате, обаждат Ви се и Вие носите акциите, това не е начинът, категорична беше тя.