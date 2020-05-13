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Задържаха 52 - годишен за кражба на пари и алкохол от заведение в село Коньово

13 май 2020 10:16, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 19
Кражба

Криминалисти на РУ-Нова Загора са задържали 52-годишен мъж за кражба на пари и алкохол от заведение в село Коньово. В началото на месец април 52-годишният И.И. от град Сливен е проникнал в заведение, собственост на 49-годишен мъж, в село Коньово и е извършил кражба на 400 лева в монети, 50 л. ракия и 2 бутилки уиски.

Криминално проявеният и осъждан И.И. е задържан за 24 часа в РУ-Нова Загора.

Работата по досъдебното производство продължава.

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