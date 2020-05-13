Спиране на топлоподаването на ул."Раковски" 80 и бул."Христо Ботев" 47

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 19 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 19

Уведомяваме нашите клиенти, че от 9:00ч. на 13.05.2020г. ще бъде спряно топлоподаването към следните адреси: ул."Раковски" 80, поради реконструкция на абонатната станция и бул."Христо Ботев" 47, поради подмяна на топлофикационно отклонение, захранващо посочените адреси.

Ръководството на Дружеството се извинява за причиненото неудобство.