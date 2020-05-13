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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлоподаването на ул."Раковски" 80 и бул."Христо Ботев" 47

13 май 2020 10:24, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 19
snimka

Уведомяваме нашите клиенти, че от 9:00ч. на 13.05.2020г. ще бъде спряно топлоподаването към следните адреси: ул."Раковски" 80, поради реконструкция на абонатната станция и бул."Христо Ботев" 47, поради подмяна на топлофикационно отклонение, захранващо посочените адреси.

Ръководството на Дружеството се извинява за причиненото неудобство.

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