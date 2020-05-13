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Отец Йоан от Сливен с призив да дарим дрехи на нуждаещите се

13 май 2020 10:43, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 45 минути, брой четения: 25
Отец Йоан

Скъпи съграждани, ако имате дрехи, в добро състояние, а нямате желание да ги носите, моля не ги изхвърляйте! В тези тежки времена те могат да послужат на някой друг. Дарете дрехите в храм,, св. цар Борис-Михаил ". Това може да направите всеки ден от 10.30ч до 14.00ч. Ако не можете да се вмести те в тази часова зона, пишете ми лични съобщения във фейсбук. Моля, дрехите да бъдат годни за носене-здрави и чисти. Ние ще ги раздадем на нуждаещите се БЕЗПЛАТНО! Благодаря Ви предварително!

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