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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Топло и слънчево остава днес в България
Днес ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността главно над планините; валежите са малко вероятни. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса, според прогнозата на НИМХ.
Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца; през деня ще намалее леко.
Слънчевото време ще преобладава над планините, с повече облаци над масивите на Централна и Източна България. Ще духа умерен югозападен вятър, във високите и открити части - силен запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра - около 11.
По Черноморието се очаква слънчево време, с по-значителна облачност над южните райони. Без валежи. Вятърът ще бъде умерен, сутрин от североизток, а вечерта постепенно ще се ориентира от югоизток. Ще бъде по-хладно, с максимални температури между 14 и 17 градуса, близки до температурата на морската вода. Морските вълни ще бъдат 2-3 бала.
В Сливен ще бъде предимно слънчево със слаб югоизточен вятър. Минималната температура ще е 13 градуса, а максималната 25.
Снимка: pixabay.com