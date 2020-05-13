Меркел призова германците да не излагат на риск постигнатото срещу коронавируса

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Канцлерката на Германия Ангела Меркел призова днес сънародниците си да не застрашават постигнатото от страната за забавяне на разпространението на новия коронавирус и добави, че пандемията ще продължи още известно време, предаде Ройтерс.

"Би било потискащо, ако трябва да се върнем към ограниченията, които желаем да оставим зад гърба си, защото искаме прекалено много прекалено бързо", каза Меркел пред долната камара на германския парламент, Бундестага.