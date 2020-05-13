Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Меркел призова германците да не излагат на риск постигнатото срещу коронавируса
Канцлерката на Германия Ангела Меркел призова днес сънародниците си да не застрашават постигнатото от страната за забавяне на разпространението на новия коронавирус и добави, че пандемията ще продължи още известно време, предаде Ройтерс.
"Би било потискащо, ако трябва да се върнем към ограниченията, които желаем да оставим зад гърба си, защото искаме прекалено много прекалено бързо", каза Меркел пред долната камара на германския парламент, Бундестага.
Източник: https://dariknews.bg/novini/sviat/merkel-prizova-germancite-da-ne-izlagat-na-risk-postignatoto-sreshtu-koronavirusa-2225583
Снимка: БГНЕС