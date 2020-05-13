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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Меркел призова германците да не излагат на риск постигнатото срещу коронавируса

13 май 2020 15:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35
Ангела Меркел

Канцлерката на Германия Ангела Меркел призова днес сънародниците си да не застрашават постигнатото от страната за забавяне на разпространението на новия коронавирус и добави, че пандемията ще продължи още известно време, предаде Ройтерс.

"Би било потискащо, ако трябва да се върнем към ограниченията, които желаем да оставим зад гърба си, защото искаме прекалено много прекалено бързо", каза Меркел пред долната камара на германския парламент, Бундестага.

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