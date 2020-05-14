Цитат на деня: Мадлен Алгафари

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 9 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 9

"Какво ще кажат хората?" е истинско самонаказание за онези, които хронично поставят себе си на второ място и цял живот играят роля, чакайки аплодисменти.