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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Хванаха водач с 1,31 промила алкохол в село Николаево

14 май 2020 09:59, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 19 минути, брой четения: 10
Пиян водач

Водач с алкохол 1,31 промила е установен от полицейски служители в град Сливен. На 14 май, около 00,15 часа, в сливенското село Николаево, е извършена проверка на 53-годишния Д.Б. от град Сливен, водач на лек автомобил „Пежо“.

При проверката за употреба на алкохол той е показал положителна проба – 1,31 промила. Д.Б. е задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.

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