Хванаха водач с 1,31 промила алкохол в село Николаево

Сливен Медия преди 19 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 10

Водач с алкохол 1,31 промила е установен от полицейски служители в град Сливен. На 14 май, около 00,15 часа, в сливенското село Николаево, е извършена проверка на 53-годишния Д.Б. от град Сливен, водач на лек автомобил „Пежо“.

При проверката за употреба на алкохол той е показал положителна проба – 1,31 промила. Д.Б. е задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.