Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре

ВиК-Сливен преди 49 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 19

Днес 14.05 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването в с. Крушаре до 14.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство