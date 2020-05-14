Отделението по реанимация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ получи дарение от проект „За доброто“

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

Ръководството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен и медиците от Отделението по анестезиология и активно лечение изказват благодарност за направено дарение от проект „За доброто“. Специално за работещите в реанимация бяха предоставени 30 броя многократни костюми, маски от висок клас, ръкавици и 70 броя шлемове.

Предпазните средства ще послужат на работещите в отделението в ситуацията на коронавирусна инфекция и ще помогнат за тяхната безопасност и ограничаване на разпространяването на заболяването.