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График на Държавните зрелостни изпити

14 май 2020 14:07, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 41 минути, брой четения: 21

График за провеждане на Държавни зрелостни изпити

 

 

Български език и литература - 1 юни 2020 г.

Втори ДЗИ по избор - 3 юни 2020 г.

ДЗИ по желание - - 2 юни 2020 г. и 4 юни 2020 г.

 

Инструкции за ДЗИ и служебни бележки с място и час на провеждане на съответния ДЗИ всички зрелостници ще получат електронно.

 

Важни срокове

• до 29.05.2020 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ (по електронен път)

• до 26.06.2020 г. – връчване на дипломите за завършено средно образование

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