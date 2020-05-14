График на Държавните зрелостни изпити

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 41 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 21

График за провеждане на Държавни зрелостни изпити

Български език и литература - 1 юни 2020 г.

Втори ДЗИ по избор - 3 юни 2020 г.

ДЗИ по желание - - 2 юни 2020 г. и 4 юни 2020 г.

Инструкции за ДЗИ и служебни бележки с място и час на провеждане на съответния ДЗИ всички зрелостници ще получат електронно.

Важни срокове

• до 29.05.2020 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ (по електронен път)

• до 26.06.2020 г. – връчване на дипломите за завършено средно образование