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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ЕС подкрепя българските микро и малки компании със схема за 88 милиона евро

14 май 2020 16:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38
Европейски парламент

Европейската комисия одобри схема от 88 милиона евро за подкрепа на български микро и малки компании в контекста на коронавирусната епидемия.

Схемата ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие със 75 милиона евро и ще бъде достъпна за компании, които работят в различни сектори, освен селското стопанство, рибарството, аквакултурата и горското стопанство.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: sliven.net

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