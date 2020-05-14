ЕС подкрепя българските микро и малки компании със схема за 88 милиона евро

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

Европейската комисия одобри схема от 88 милиона евро за подкрепа на български микро и малки компании в контекста на коронавирусната епидемия.

Схемата ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие със 75 милиона евро и ще бъде достъпна за компании, които работят в различни сектори, освен селското стопанство, рибарството, аквакултурата и горското стопанство.