206 сливналии са се заселили в Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 18

Мигриращите от Сливенско предпочитат областите Стара Загора, София и Бургас. Това сочи справка на Териториалното статистическо бюро Югоизток за 2019 година.

През миналата година 1998 души са променили своя настоящ адрес от област Сливен в друго населено място на страната, а 1261 души са променили настоящия си адрес от страната в област Сливен. От изселващите се от областта за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали областите Стара Загора (403), София (столица) (363), Бургас (360) и Ямбол (206). Най-голям е броят на преселилите се в област Сливен от областите Стара Загора (244), Ямбол (214), Бургас (191) и София (столица) (188).

През 2019 г. 2047 души са променили своя настоящ адрес от област Сливен в чужбина, а 948 са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Сливен.

За същия период всички четири общини в област Сливен са с отрицателен механичен прираст - община Нова Загора (-14 процента), община Твърдица (11.7 на сто), община Сливен (8.9 процента) и община Котел (-7.1 процента).