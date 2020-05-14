Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ананиев разреши лечението на пациенти с COVID-19 в лечебни заведения за болнична помощ с два лекарствени препарата

14 май 2020 20:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 30
Коронавирус

На 14 май здравният министър издаде заповед, с която разрешава лечението на пациенти с COVID-19 в лечебни заведения за болнична помощ с лекарствените продукти Hydroxychloroquine Sulfate Tablets 100 mg и Azithromycin Dispersible Tablet 250 mg.

За целта трябва да бъдат спазвани насоките с терапевтични алгоритми, изготвени от създадения със заповед на министър-председателя Медицински съвет. Трябва да бъдат спазвани и препоръките на Световната здравна организация и Европейската агенция по лекарствата.

Лечението със съответните лекарствени продукти се разрешава за срока на действие на извънредната епидемична обстановка.

Със Заповед № РД-01-266/14.05.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

Снимка: pixabay.com

Файлове

Заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев [175KB]

Portable Document Format File

Мотивирано предложение [214KB]

Portable Document Format File

« предишна


 