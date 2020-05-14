Ананиев разреши лечението на пациенти с COVID-19 в лечебни заведения за болнична помощ с два лекарствени препарата

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 30

На 14 май здравният министър издаде заповед, с която разрешава лечението на пациенти с COVID-19 в лечебни заведения за болнична помощ с лекарствените продукти Hydroxychloroquine Sulfate Tablets 100 mg и Azithromycin Dispersible Tablet 250 mg.

За целта трябва да бъдат спазвани насоките с терапевтични алгоритми, изготвени от създадения със заповед на министър-председателя Медицински съвет. Трябва да бъдат спазвани и препоръките на Световната здравна организация и Европейската агенция по лекарствата.

Лечението със съответните лекарствени продукти се разрешава за срока на действие на извънредната епидемична обстановка.

Със Заповед № РД-01-266/14.05.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

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Заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев [175KB] Portable Document Format File