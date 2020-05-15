38 нови случая на Covid-19 у нас за последното денонощие, един от тях в Сливен

Сливен Медия преди 44 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 37

За изминалото денонощие са установени 38 нови случая на Covid-19 в България, като общият брой на потвърдените става 2138, съобщи секретарят на Националния оперативен щаб доц. Димо Димов.

За последните 24 часа са изследвани 1608 проби, като е достигнат общ брой на тестуванията 63 319 или 9045 отнесено към един милион от населението.

От 38-те новозаразени 12 са в болница.

Разпределението на новите случаи: област София - 7 („Света Анна“ – 2-ма, „Пирогов“ – 1, Университетска болница „Царица Йоанна“ – 1 и амбулаторни - 3), Благоевград - 10, Ямбол - 6, Разград - 5, Видин - 2, Кюстендил - 2, в областите Велико Търново, Перник, Плевен, Русе, Сливен и Смолян - по 1.

Десетте случая в Благоевград са от обособено огнище, което вече е локализирано и са предприети съответните мерки от РЗИ.

Деца до 18 години - един нов случай, на 5-годишно дете в област Кюстендил.

Медицински персонал - 2 нови случая, на лекари, в София и Разград.

Излекувани са 24 души за денонощието, като е достигнат броят от 545 души, които са с отрицателни PCR тестове и клинично здрави към момента. От новите излекувани: в София са 23-ма и един в Бургас.

Починали са 3-ма пациенти за изминалото денонощие, като общо смъртните случаи стават 102.

Мъж на 69 години е починал в МБАЛ Видин с придружаващи заболявания хронична бъбречна недостатъчност и артериална хипертония, мъж на 56 години - в МБАЛ Велико Търново с диабет и развит възпалителен процес в областта на бедрото и мъж на 69 години в МБАЛ Гоце Делчев с диабет, хронична бъбречна недостатъчност, хронична обструктивна болест и усложнения след прекаран миокарден инфаркт. Последният е от оформилото се огнище в село Осина, община Сатовча. Към момента средната възраст на починалите е 66,8 години.