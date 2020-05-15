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Сливен. Новини от източника. Последни новини
За последните 24 часа в Сливен е регистриран още един случай с Covid-19, общо за страната - 38
За изминалото денонощие са изследвани 1608 проби. Досега са направени 63319 теста. 38 са новите заразени с COVID-19 у нас, от тях 12 са в болница. 2138 е общият брой на заразените в страната. Това съобщиха от Националния оперативен щаб.
Седем от новите случаи са в София, в Благоевград са 10 - всички те са от обособено огнище, което вече е локализирано и са предприети мерки от РЗИ. В Ямбол има 6 нови случая, Разград - 5. Видин - 2, Кюстендил - 2. А в Сливен, Смолян, Велико Търново, Перник, Русе и Плевен има по един нов случай.
Сред новозаразените има 5-годишно дете в област Кюстендил.
Още две медицински лица са заразени с опасния вирус - в София и Разград.
За денонощието са излекувани 24 души, а 545 вече са с отрицателни PCR-и. Новите оздравели са 23-ма в София и един в Бургас.
През изминалото денонощие са констатирани 3 смъртни случая - мъж на 69 години във МБАЛ Видин с придружаваща хронична бъбречна недостатъчност и артериална хипертония. Мъж на 56 години в МБАЛ Велико Търново с диабет и мъж на 69 години в МБАЛ Гоце Делчев с диабет, хронична бъбречна недостатъчност и с усложнения след прекаран миокарден инфаркт - това е пациент от оформено огнище в село Осина, община Сатовча.
Снимка: Станимир Петков