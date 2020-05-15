Миролюба Бенатова: Ген. Мутафчийски ме посрещна с думите: "Ти, от таксито, къде си тръгнала да се връщаш?"

Сливен Медия преди 27 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 31

След излъченото интервю с ген. Мутафчийски снощи, журналистката Миролюба Бенатова написа във Фейсбук:

"Не съм позволявала на никого да ме обижда толкова концентрирано, да опитва да подменя смисъла на думите ми умишлено, да ми се кара и да нарича това, което казвам глупост. Но не отвърнах. Сега се опитват да подменят историята, приписвайки ми всичко, което направи той. Защо, бих се питала по друго време и на друго място. Сега знам отговора. И знам защо той от вратата ме посрещна с думите:"Ти, от таксито, къде си тръгнала да се връщаш?"

"Сливен медия"