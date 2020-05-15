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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Влакова композиция дерайлира рано тази сутрин на гара Нова Загора

15 май 2020 08:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 20
Снимка от мястото на инцидента

Рано тази сутрин дерайлираха десет вагона на товарен влак, съобщи bTV. Инцидентът е станал около 03:20 часа.

Влакът е пътувал за Бургас. Бил е натоварен с меден концентрат от мината около Златица. Композицията е пътувала транзит.

При инцидента няма пострадали, а има само материални щети.

Източник: bTV

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