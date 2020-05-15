Влакова композиция дерайлира рано тази сутрин на гара Нова Загора

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 20

Рано тази сутрин дерайлираха десет вагона на товарен влак, съобщи bTV. Инцидентът е станал около 03:20 часа.

Влакът е пътувал за Бургас. Бил е натоварен с меден концентрат от мината около Златица. Композицията е пътувала транзит.

При инцидента няма пострадали, а има само материални щети.